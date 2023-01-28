سويلم يتابع موقف مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 10:26 صباحاً - تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ ، عن الأعمال الجارى تنفيذها لحماية شواطئ محافظة دمياط .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم نهو عملية إنشاء حاجز غاطس وأعمال حماية بإجمالى أطوال ٨٠٠ متر لحماية المنطقة غرب لسان رأس البر ، والتى تهدف لتدعيم قدمات لسان رأس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان وحماية منطقة الخليج من الغرق والهجمات البحرية .

وأضاف سيادته أنه يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر من خلال تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج رأس البر ١ & ٢ ، بطول ٢٠٠ متر لكل حاجز ، والعملية عبارة عن تدعيم الحواجز بكتل خرسانية والقدمات بالأحجار والكتل الخرسانية .

كما يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس ، والعملية عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول ٣.٣٠ كم وحفر وفرش حصير جيوتكستيل على منسوب (-٦) وعمل طبقات من الأحجار المتدرجة وطبقة من الكتل الخرسانية علي الميل .

كما تم البدء فى تنفيذ عملية حماية شواطئ المنطقة شرق ميناء دمياط وأمام مدينة رأس البر عن طريق انشاء حاجزي أمواج رقمي ٩ & ١٠ بطول ٢٢٥ متر لكل حاجز .

وأوضح الدكتور سويلم أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة دمياط الممتدة بطول حوالي ٦٠ كيلومتر والتى كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ الأمر الذى أسهم فى حماية المنطقة الساحلية والمبانى والاستثمارات القائمة بها ، خاصة مدينة رأس البر والتي كانت قد فقدت أكثر من ثلاثة صفوف من المباني فى نهاية الثمانينات من القرن الماضي حيث تم حماية المدينة واستعادة شواطئها المفقودة واكتساب أراضي جديدة .