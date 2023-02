إشادة دولية وخطوط طيران جديدة.. مستقبل مشرق للسياحة المصرية فى 2023

جدة - نرمين السيد - وبحسب مجلس الوزراء، فإن فيتش تتوقع زيادة أعداد السائحين فى مصر خلال المدى المتوسط؛ بسبب توقعات تراجع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كوفيد-19.

ويتوافد على مصر 52 مليون سائح حتى 2026، أى نحو 11.6 مليون سائح إلى مصر خلال 2023، و13 مليون سائح فى 2024، و13.5 مليون سائح فى 2025، و14 مليون سائح فى 2026.

وتتمتع مصر بموقع جغرافى مميز يجعلها قادرة على توفير أنواع مختلفة من السياحة؛ أبرزها: السياحة الثقافية والسياحة العلاجية والسياحة البرية، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة للسياحة، خاصة الفنادق فى الوجهات السياحية، فضلا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، مثل هيلتون وستاروود بالتوسع على المدى الطويل.

وصنف موقع الخدمات والإرشادات والنصائح السياحية العالمى تريب أدفايزور TripAdvisor، عددا من المدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجاءت الغردقة فى المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى قائمة أفضل وجهات السياحة الطبيعية والـ4 عالميا.

كما تم تصنيفها فى المركز الـ14 عالميا فى قائمة أشهر الوجهات السياحية، والتى تضم 25 وجهة على مستوى العالم، وجاءت القاهرة فى المركز الـ18 والـ4 عربيا، ومن الجدير بالذكر أن مدينة الجيزة جاءت فى المركز الـ20 فى قائمة أفضل الوجهات الثقافية.



Ads of the World يختار حملتى علم المصريات ومقبرة آمون ضمن الأفضل فى 2022

اختار Ads of the World، الموقع العالمى المتخصص فى تسليط الضوء على أفضل الحملات الترويجية والأفكار الإبداعية فى مجال الدعاية والإعلان، الحملين الدوليتين ”200 Years of Egyptology“ (”200 عام على نشأة علم المصريات) و ” 100 Years of King Tut“ (100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون)، واللتان أطلقتهما وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ضمن أفضل الحملات التى تم إطلاقها خلال عام 2022.



وأوضح الأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم إطلاق الحملة الأولى، خلال شهر سبتمبر الماضى، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضارى والعلمى الذى تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الحملة الثانية تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضى، للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والشهرة الكبيرة التى اكتسبها حول العالم منذ اكتشاف مقبرته والتى مازالت مستمرة الى الآن، لافتاً إلى أن موقع ”Ads of the World“ صنف الفيلم الخاص بهذه الحملة كأحد الحملات الإعلانية المميزة وقام بنشره على صفحته الرسمية.

وأشارت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، إلى أن الحملتان الدوليتان تم إطلاقهما بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر كما تم عرض الفيلم الترويجى الخاص بحملة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على شاشات كبيرة بميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، والذى يعد أحد أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يزوره عدد كبير من الأمريكان والسائحين طوال العام من مختلف دول العالم، ما يأتى فى إطار الحملات المستمرة التى تطلقها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عن المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى، كوجهة سياحية نابضة بالحياة، جاذبة ويرغب الزائر فى البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

استئناف الطيران بين مصر والصين

استقبل مطار القاهرة الدولى، يوم 20 يناير الماضى، أول فوج سياحى صينى منذ بداية جائحة كورونا والذى وصل على متن طائرة شركة "سيشوان" الصينية فى رحلتها رقم 3860 وذلك بمبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الذى شهد احتفالية كبيرة بوصول أول الأفواج السياحية الصينية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الجهود واستثمار إمكانات الدولة المصرية بما فى ذلك موقع مصر الاستراتيجى الفريد بما يسهم فى تنشيط وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر وفى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار.

وألقى المهندس يحيى كمال، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، كلمة بالإنابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد على هامش الاحتفال بالترحيب بعودة الأفواج السياحية الصينية إلى مصر بعد جائحة كورونا.

وقال المهندس يحيى زكريا، إن العلاقات المصرية الصينية عميقة فى مختلف المجالات، خاصة مجال النقل الجوى، لما تمتلكه مصر والصين من حضارتين عريقتين مليئة بالإنجازات.

ولفت إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية وتحقيق علاقات شراكة متميزة بين مصر والصين فى مجال النقل الجوى.

وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أن هناك طلبات من نحو 1200 شركة من شركات وكلاء السياحة والسفر الصينية التى تطلب تنظيم رحلات سياحية إلى مصر.

وأكد أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين، اعتبارا من مارس القادم إلى 13 رحلة منهم 7 رحلات إلى جوانزو، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو.



إعادة تسيير خط طيران بين مصر والهند

انعكست العلاقات المصرية الهندية الخاصة بوضوح فى عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.



وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا نتج عنه تسيير خط طيران بين مصر والهند، بعدما اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء الهند على إعادة تشغيله مجددا.

ومن المقرر أن يتم تسيير رحلات مباشرة بين نقاط الاتصال فى كل من مصر والهند، مما يسهم فى زيادة حركة التبادل السياحى والتجارى بين البلدين وتعزيز التعاون وتنشيط الفعاليات الفنية والثقافية، وتشجيع شركات الطيران على اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة.

وأسفرت المباحثات عن التوجيه بزيادة رحلات الطيران بين القاهرة ونيودلهى، إذ إن المستهدف تعزيز الروابط والثبات على المستوى الثقافى من خلال المشاركة المتبادلة فى الفعاليات الثقافية فى كل من البلدين، وعلى أهمية تيسير سُبل التواصل بين شعبى البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لا سيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهى، حيث تنظر القاهرة لنيودلهى باعتبارها سوق سياحى مهم.