«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا حول العلاقات المصرية الأذرية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول العلاقات المصرية الأذرية، وذكر التقرير أن العلاقات المصرية الأذرية تقوم على أساس قوى من التماثل والتقارب، كما تعد مصر من أولى الدول التى اعترفت باستقلال أذربيجان فى ديسمبر 1991.





وأضاف التقرير أن الدولتين ترتبطان بعلاقات تاريخية وتفاهمات سياسية تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن مصر وأذربيجان احتفلتا فى 2022 بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. وأشار التقرير إلى أن عام 2022 شهد انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى باكو، موضحا أن أذربيجان تولى اهمية كبيرة للعلاقات مع مصر وتعزيز التعاون فى شتى المجالات خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى. أوضح التقرير أن الجانبين يسعيان لتوسيع آفاق التعاون فى قطاع الطاقة ومعامل التكرير فى مصر، لافتا إلى أن تدشين خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ ساهم فى تعزيز معدلات السياحة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر شاركت فى فعاليات المنتدى العالمى الرابع للحوار بين الثقافات فى باكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

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