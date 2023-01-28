أفضل الوجهات.. «فيتش» تصدر تقريرا عن توقعات بانتعاش السياحة المصرية

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى إنفوجراف جديد، يرصد خلاله توقعات مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى (فيتش سوليوشنز)، الأخيرة، حول مستقبل السياحة فى مصر خلال الفترة المقبلة حتى 2026.

وبحسب مجلس الوزراء، فإن فيتش تتوقع زيادة أعداد السائحين فى مصر خلال المدى المتوسط، بسبب توقعات تراجع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع القيود المرتبطة بمواجهة فيروس كوفيد-19.

ووفقا لفيتش؛ سيتوافد على مصر 52 مليون سائح حتى 2026، أى نحو 11.6 مليون سائح إلى مصر خلال 2023، و13 مليون سائح فى 2024، و13.5 مليون سائح فى 2025، و14 مليون سائح فى 2026.

وتتمتع مصر بموقع جغرافى مميز يجعلها قادرة على توفير أنواع مختلفة من السياحة؛ أبرزها: السياحة الثقافية والسياحة العلاجية والسياحة البرية، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة للسياحة، خاصة الفنادق فى الوجهات السياحية، فضلا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، مثل هيلتون وستاروود بالتوسع على المدى الطويل.

وفى الصدد نفسه، صنف موقع الخدمات والإرشادات والنصائح السياحية العالمى تريب أدفايزور.

TripAdvisor، عددا من المدن المصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجاءت الغردقة فى المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى قائمة أفضل وجهات السياحة الطبيعية والـ4 عالميا.

كما تم تصنيفها فى المركز الـ14 عالميا فى قائمة أشهر الوجهات السياحية، والتى تضم 25 وجهة على مستوى العالم، وجاءت القاهرة فى المركز الـ18 والـ4 عربيا، ومن الجدير بالذكر أن مدينة الجيزة جاءت فى المركز الـ20 فى قائمة أفضل الوجهات الثقافية.