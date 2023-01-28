تحذيرات ونصائح الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - وحذرت الهيئة، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ومرضى الأمراض التنفسية من الخروج من المنزل، كما شددت على ضرورة البقاء فى المنازل.

طقس دافئ ورياح فى هذه المناطق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مازالت الأجواء المستقرة على كافة الأنحاء مستمرة اليوم.

وأوضحت، أنه سيكون الطقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظلت الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

طقس الأسبوع

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، نهارا بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر:

1.غسْل الأنف بمحلول ملحى أو البخاخات لتِقليل الإفرازات.

2.التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

3.شرب كمية كافية من المياه يوميا.

4.وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

5.ارتداء الكمامات.

6.تحديِد وقت الخروج فى الطقس البارد، أو الممطر أو العاصف.

7.الحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة.

8.التغيير المستمر للملابس المبللة.

9.تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل.

10.ممارسة الحركة البدنية فى اليدين أو القدمين لزيادة تدفُق الدم.