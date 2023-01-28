أخبار مصرية

مصر تحذر من مخاطر التصعيد والانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف بعد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 صباحاً - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم السبت، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذى شهدته القدس الشرقية أمس الجمعة، والذى أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التى تستهدف المدنيين.

وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسى والإنسانى تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام.

وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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