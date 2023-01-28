وكيل عربية النواب يثمن صرف ”الأوقاف” 50 ألف جنيه لأسرة إمام بالشرقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 صباحاً - وجه النائب/ أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية التحية والتقدير للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قراره الإنساني بصرف ( 50 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ/ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية المتوفى أمس الجمعة أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة، إضافة إلى صرف جميع مستحقاته المالية والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن مثل هذه القرارات الإنسانية التي يحرص عليها الدكتور/ محمد مختار جمعة تلقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين متوجها بخالص العزاء لوزير الاوقاف ولأسرة الشيخ الراحل/ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل ولجميع زملاء الراحل من الأئمة والدعاة، داعيا الله (عز وجل) أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان أئمة المساجد قد أدوا خطبة الجمعة تحت عنوان: "الوطنية بين الحقيقة والادِّعاء"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".