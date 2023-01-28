جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذرى إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسى بباكو، فى ثانى أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يعقد جلسة مباحثات على مستوى القمة مع نظيره الأذرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.