حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 29-01-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 29-01-2023

مهنياً: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك. يجب أن تقاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك

عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غير متوقعة قد تكون في مصلحتك، أحد منتقديك السابقين يبدي اهتماماً بكسب صداقتك

صحياً: انتبه إلى حوادث السير، فأنت تحب السرعة ولا تحسب حساباً لعواقبها

حظك اليوم برج الثور الاحد 29-01-2023

مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة

صحياً: يستحسن ممارسة بعد أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 29-01-2023

مهنياً: تشعر ببعض التناقضات، تميل من جهة الى الانسحاب والذهاب إلى العمل وحيداً، وتجد نفسك مضطراً للمواجهة في حين آخر

عاطفياً: علاقتك بالعائلة وبمن تحب تستعيد هدوءها، وتجد نفسك حاضراً دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك

صحياً: لا تدع نفسك تحت ضغوط نفسية كبيرة، أنت بحاجة لاستنشاق الهواء والخروج إلى الطبيعة

حظك اليوم برج السرطان الاحد 29-01-2023

مهنياً: تواجهك التحديات على مختلف المستويات، قد تعرف قطيعة أو فراقًا أو ظروفًا صعبة تؤدّي الى الفتور في الروابط، لذلك أدعوك إلى اتخاذ كل التدابير لحماية مصالحك

عاطفياً: تجد نفسك محاطاً بأصدقاء محبين، يكنون لك كل الحب والمودة، كما أن علاقتك بالعائلة يسودها التفاهم المتبادل

صحياً: تشعر بالتفاؤل ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل

حظك اليوم برج الاسد الاحد 29-01-2023

مهنياً: لا تتأفف من الضغوط والواجبات، ولا تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة الى وقت آخر ولا تخاطر بعملك

عاطفياً: كُن على قدر من المسؤولية تجاه الشريك، ولا تدع الشكوك تتسلل إلى حياتكم العاطفية

صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة

حظك اليوم برج العذراء الاحد 29-01-2023

مهنياً: ترسم مشاريع سفر ذات صلة باستثمارات مالية تعود عليك بالمزيد من الأرباح

عاطفياً: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير بعض الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك

صحياً: ليس الوقت ملائماً للوم نفسك على الأخطاء السابقة، بل إنه للتعقل والروية

حظك اليوم برج الميزان الاحد 29-01-2023

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك قريباً، وهذا سيغير الاتجاهات نحوالأفضل بعد سلسلة تعثرات غير مبرّرة

عاطفياً: تعيد النظر في علاقتك بمن تحب، بعد إهمال فترة من الوقت لكن قرارك بشأنه لا يزال غير محسوم

صحياً: كن نشيطاً متفائلاً وابتسم للحياة كي تبتسم لك

حظك اليوم برج العقرب الاحد 29-01-2023

مهنياً: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم، كن ترددك في غير مصلحتك

عاطفياً: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، ويقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك

صحياً: نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية

حظك اليوم برج القوس الاحد 29-01-2023

مهنياً: تحتفل بمناسبات سعيدة وتشعر بالحرية، تتخلّص من قيد، وتحاول الانطلاق بمشروع كبير حديث وفريد من نوعه، تعلق عليه أملاً كبيراً لبناء مستقبلك المهني

عاطفياً: اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك قد يؤدي بك إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة

صحياً: حاول ان تجد أوقاتاً للراحة حتى لو كانت انهماكاتك كثيرة، فالعمر ينتهي والعمل لا ينتهي

حظك اليوم برج الجدي الاحد 29-01-2023

مهنياً: لن تكتفي بموقعك الحالي، وقد يصل بك الركود الى درجة الخمول الكامل وربّما التقصير والتغيّب عن العمل، بل قد يعتريك شعورٌ بالاحباط والاستسلام التام

عاطفياً: تسعى إلى المزيد من الاستقلالية وتبحث عن الحرية الكاملة، لذا من الصعب التقيد بشريك معين

صحياً: تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تشكو من زيادة في الوزن

حظك اليوم برج الدلو الاحد 29-01-2023

مهنياً: تعطي جهودك نتائج جيدة على الرغم من الضغوط التي أخّرتك في الآونة الأخيرة

عاطفياً: بإمكانك تسوية المشكلات وإيجاد الحلول للنزاعات التي تطورت أخيراً مع الشريك

صحيا:ً تمنح نفسك بضعة أيام راحة للتخلص من أعباء الحياة العملية والاستمتاع بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة

حظك اليوم برج الحوت الاحد 29-01-2023

مهنياً: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطاً، وبانتظارك العديد من فرص النجاح على غير صعيد

عاطفياً: تحل مع الشريك الكثير من الامور العالقة بينكما، والاختلاف في وجهات النظر بينكما يخف تدريجياً

صحياً: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك