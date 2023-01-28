زيارة الرئيس السيسى لأذربيجان تتصدر عناوين واهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" وصول الرئيس السيسى أمس إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان فى زيارة رسمية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، حيث يعقد جلسة مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن مباحثات الزعيمين، ستتركز على بحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولى والإقليمى.

وأضاف أن الرئيس السيسى التقى مساء أمس مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى أذربيجان، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذرى.

وأعرب الرئيس، خلال اللقاء، عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، موضحا ما قامت به الدولة من جهود وإصلاحات استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل من البيئة التشريعية الحديثة للاستثمار فى مصر، فضلا عن حجم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة، سواء فى ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجارى تنفيذها، أو من خلال الصندوق السيادى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تتضمن مناطق صناعية ولوجستية كبرى على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وما تتمتع به من امتيازات استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما فى القارة الإفريقية التى يتجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.

وكشف السفير بسام راضى عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسى مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارته جمهوريتى الهند وأذربيجان.

وقال راضى - فى تصريحات خاصة أمس - إن الرئيس السيسى حرص على تقديم شرح مركز بشكل كبير جدا للتطورات الكبيرة التى حدثت فى مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.. مضيفا أن الرئيس السيسى استعرض التطورات التى شهدتها مصر فيما يخص مجال الاقتصاد ومناخ وإجراءات تسهيل الاستثمار والإصلاح الاقتصادى والبنية الأساسية التى تطورت للغاية وأصبحت قادرة على استيعاب واستقبال أى استثمارات جديدة بمختلف أنواعها.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد غوتام أدانى رئيس مجموعة "أدانى" الهندية العالمية العملاقة وأحد أثرى أثرياء العالم، أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة وفرص استثمارية ضخمة فى قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والرقمية والطاقة، معربا عن تطلعه إلى المشاركة فى الاستثمار بتلك القطاعات فى مصر.

جاء ذلك فى تدوينة نشرها أدانى عبر حسابه على موقع "تويتر" عقب لقائه الرئيس السيسى فى العاصمة الهندية نيودلهى أمس الأول.

وكتب أدانى "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس السيسى ووزرائه خلال زيارته الهند، واستمعت منه عن خططه التنموية الطموحة لمصر.. هناك إمكانات كبيرة فى الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والقطاعات الرقمية.. نحن نتطلع إلى المشاركة".