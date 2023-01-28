مصر تستنكر هجوم القدس الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم السبت، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذى شهدته القدس الشرقية يوم الجمعة 27 يناير، والذى أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة إدانتها لجميع العمليات التى تستهدف المدنيين.





وحذرت مصر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والاجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسى والإنسانى تأزما، ويقوض جهود التهدئة وجميع فرص إعادة إحياء عملية السلام. وتقدمت مصر بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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