لجنة الطراز المعمارى المتميز بالفيوم: نوثق المبانى وفق 5 معايير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن اللجنة هى لجنة توثيق المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، كما أنها تتبع الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، وتحت إشراف محافظ الفيوم.
وأوضحت، أن المعايير الخمسة هى إما تكون ذات سمات معمارية متميزة، أو مبانى مرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية مهمة او تمثل حقبة معمارية متميزة، أو مزار سياحى متميز.
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