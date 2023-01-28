جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت نهارا بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة ، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية . أما بالنسبة لحالة البحرالأحمرتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 24 12 العاصمة الادارية 24 12 6 اكتوبر 25 11 بنهــــا 24 12 دمنهور 23 12 وادى النطرون 24 13 كفر الشيخ 23 13 المنصورة 23 12 الزقازيق 24 12 شبين الكوم 24 12 طنطا 25 13 دمياط 24 13 بورسعيد 24 13 الإسماعيلية 26 14 السويس 25 14 العريش 25 15 رفح 25 16 رأس سدر 25 14 نخل 26 07 كاترين 20 05 الطور 26 14 طابا 26 16 شرم الشيخ 26 17 الاسكندرية 21 13 العلمين الجديدة 24 13 مطروح 20 13 السلوم 23 12 سيوة 25 10 رأس غارب 25 15 الغردقة 27 16 سفاجا 26 15 مرسى علم 27 15 شلاتين 26 17 حلايب 26 16 أبو رماد 27 15 رأس حدربة 25 13 الفيوم 24 12 بنى سويف 25 11 المنيا 26 10 أسيوط 27 11 سوهاج 27 12 قنا 28 12 الأقصر 28 11 أسوان 29 15 الوادى الجديد 28 13 أبوسمبل 28 14

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل طقس اليوم السبت 28 يناير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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