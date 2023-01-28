الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات بسبب المطر

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل هو وجوب إقامة الصلاة فى وقتها من غير تأخير ولا تقديم؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، والجمع بين الصلوات يكون استثناءً، ولا يكون إلَّا لعذرٍ.





وأوضحت أنه من الأعذار التى يُرخَّص الجمعُ بين الصلاتين بسببها: شدَّة المطر التى تُسبِّب المشقة فى الذهاب إلى المسجد مع وجودها، بحيث يصعب العودة إلى الصلاة فى العصر وفى العشاء مرة أخرى. وأكدت أنه المختار للفتوى فى هذه الحالة هو جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ فى وقت الأُولَى منهما، من غير قصر الصلاة؛ لما فى "الصحيحين" عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا"، وزاد الإمام مسلم: "فى غير خوفٍ ولا سفر"، قال الإمامان مالكٌ والشافعى رحمهما الله: "أرى أنَّ ذلك كان بعذر المطر".

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