معرض الكتاب يستقبل أولى رحلات قاطنى الإسكان بديل العشوائيات

جدة - نرمين السيد - استقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب، أولى الرحلات التى تنظمها وزارة الثقافة المصرية، متمثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، للأسر والأطفال من قاطنى الإسكان "بديل العشوائيات"، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، والعمل ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لدعمهم على جميع المستويات.

ويشهد المعرض زيارات دورية من مدن "الأسمرات، وأهالينا 1، وأهالينا 2، وروضة السيدة، والخيالة".

واستقبل المعرض، اليوم الجمعة، ثانى أيام فتح أبوابه للجمهور، أطفال مشروع "أهالينا 1"، حيث تم تنظيم برنامج فنى متكامل لهم، ضم ورشا فنية، ورشا للحكى ومسابقات ثقافية، وذلك بالجناح المخصص للطفل، بصالة "5"، واختتم اليوم بحوار تفاعلى عن السلوكيات الإيجابية للطفل، و قصص عن معانى الصدق، الأمانة، الحفاظ على البيئة، حب الوطن والوالدين، والعديد من المعانى المؤصلة لغرس القيم الإيجابية، وعبروا خلاله بصدق عن أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.

وشهد مسرح "بلازا 1"، عددا من العروض الفنية للموهوبين من أبناء قصر ثقافة الأسمرات، والذين قدموا عديدا من الفقرات الفنية فى مجالات، إلقاء الشعر، التمثيل، الفنون الشعبية والتنورة، كورال موسيقى، وغيرها.

بدورها، ثمنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، جهود الدولة المصرية واستراتيجيتها التى تضع أبناء تلك المناطق على قمة أولوياتها، وتستهدف تعظيم الاستفادة من قدراتهم، لا سيما الإبداعية منها والفكرية، كضمانة لتفعيل أوجه التنمية الاجتماعية والبشرية لأهالينا بهذه المناطق.

وأكدت أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة لتقديم كافة أشكال الدعم الثقافى والإبداعى لأبنائنا بهذه المناطق، وإعطاء الفرصة كاملة لأبنائنا للتعبير عن قدراتهم وإظهار إبداعاتهم الفنية والثقافية، أمام الجمهور المصرى والعربى والأجنبى من رواد معرض الكتاب، وكلنا سعادة بحالة التفاعل المبهجة التى حدثت بينهم وبين جمهور المعرض، الذين أثنوا وأشادوا انبهارا بروعة هذه الإبداعات، وبتميز قدرات أبنائنا معرفيا وفنيا، وهو ما نمضى سويا لتفعيله وتأصيله داخل مجتمعنا المصرى.

كما تعد هذه المرة الأولى التى يتاح خلالها لأبنائنا من هذه المناطق، أن يقوموا بعرض إبداعاتهم الفنية التى يتدربون عليها بقصور الثقافة، والتى احتضنتهم منذ انتقالهم لمناطقهم الجديدة الآمنة.