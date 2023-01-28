ربع مليون زائر لمعرض الكتاب فى ثانى أيام فتح أبوابه للجمهور

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن عدد زوار المعرض اليوم بلغ 251998 زائرا، ومن المتوقع زيادة عدد الزوار خلال الأيام المقبلة مع بداية إجازة نصف العام رسميا بالمدارس والجامعات.

وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن الإقبال الجماهيرى انعكس بشكل كبير على مبيعات الكتب حيث سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض، خاصة مع تنوع العناوين المطروحة ومناسبتها لمختلف الفئات، مشيرا إلى أن الانتعاشة التى شهدتها المبيعات لم تقتصر على أجنحة الهيئة العامة للكتاب فحسب، بل انعكست على مبيعات باقى دور النشر المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 1047 دارنشر مصرية وعربية وعالمية من 52 دولة وأجنحة قطاعات الوزارة المختلفة المعنية بالنشر.