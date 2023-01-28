الأرصاد: طقس اليوم دافئ ورياح فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه سيكون الطقس اليوم دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظلت الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد.
كما تنشط الرياح على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة
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