معرض الكتاب.. توافد الزوار على جناح حياة كريمة (صور)

جدة - نرمين السيد - وعرف المشرفون على جناح حياة كريمة، الزوار بأهداف ومحاور عمل مشروعات حياة كريمة بقرى الريف المصرى، والفعاليات التى تقدمها المبادرة للأطفال والكبار خلال أيام المعرض من ورش حكى وتلوين وعرض عرائس ومسابقات ثقافية حول إنجازات حياة كريمة فى الأعوام السابقة والمشروعات الكبرى فى مصر. كما تم تنظيم معرض للمشغولات اليدوية، من صنع الأهالى فى قرى حياة كريمة.

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