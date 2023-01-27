الأنبا أرسانى يرأس المؤتمر السنوى لكهنة إيبارشية هولندا

جدة - نرمين السيد - أقيم المؤتمر فى دير السيدة العذراء والأمير تواضروس المشرقى فى شرقى هولندا، وبدأت فعالياته أمس الأول تحت عنوان "الكاهن القبطى وخدمته".

وألقى خلال المؤتمر الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس عدة محاضرات عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، تناولت موضوعات: "مفاتيح الفرح فى حياة الكاهن"، و"الكاهن والقيادة بروح الأبوة والحكمة"، و"مصادر التعليم الذى حسب التقوى".

وصلى الآباء الكهنة القداس الإلهى، صباح أمس، وتولى خدمته الأنبا أرسانى، ثم استعرض نيافته مع الآباء، عددا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة منهم فى نواحى الرعاية والخدمة.