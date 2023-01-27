رجال أعمال أذربيجان يؤكدون تطلعهم لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 09:30 مساءً - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته اليوم إلى اذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجتمع رجال الأعمال في أذربيجان أعرب عن تطلعه لتعظيم الاستثمارات المشتركة مع مصر فى ضوء ما نراه من فرص ضخمة متنوعة مدعومة بإرادة سياسية ومتابعة شخصية للرئيس السيسي لنشاط الاستثمارات الأجنبية.