خالد عبدالغفار: الرئيس صدق على إطلاق مبادرة للاهتمام بالصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، فى فعاليات حفل تدشين مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى، بحضور مؤسس ورئيس مجلس الأمناء السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد.





حضر احتفالية تدشين مؤسسة "فاهم" عددا من الوزراء، والسفراء، والمحافظين، وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، ورؤساء المجالس القومية، والشخصيات العامة، وممثلى المنظمات الدولية، وأطباء الطب النفسى، والكتاب والمثقفين، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة والسكان، شارك فى جلسة حوارية حول الصحة النفسية فى مصر، واستعرض الوزير الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان فى تقديم خدمات علاج الأمراض النفسية، وكيفية تجنب الإصابة بها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية والشريكة لمواجهة أى ظواهر نفسية فد تطرأ على المجتمع المصرى.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير نوه بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق مبادرة تستهدف الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، وأكد الوزير التركيز على المحور البحثى لتوفير خريطة دقيقة بالأمراض فى مصر، منوها إلى الدراسات التى تشير إلى أن شخصا من كل أربعة أشخاص فى العالم مصاب بمرض نفسى، مشددا على أن الوصمة المجتمعية تعد أحد أبرز المشكلات التى تواجه مصر فى مجال علاج الأمراض النفسية.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات الحفل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسى، بهدف توفير وتقديم وتقديم خدمات علاج الأمراض النفسية، من خلال توفير أطباء أكفاء مدربين على علاج المرضى فى بيئة آمنة وسرية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه بموجب البروتوكول يتم دعم قدرات شباب الأطباء النفسيين العاملين بالمستشفيات الحكومية، من خلال مشاركتهم فى الندوات العلمية، إلى جانب قيام المؤسسة باستقطاب الأطباء المصريين المقيمين فى الخارج للتطوع كمعالجين بالمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة "https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar".

وتابع عبدالغفار، أن مؤسسة "فاهم" تشارك فى تطوير المستشفيات النفسية الكبرى، فضلا عن مشاركة المؤسسة فى دعم تطوير التحول الرقمى للخدمات النفسية، كما تقدم المؤسسة الدعم النفسى للقائمين على رعاية المرضى النفسيين.

ونوه بأن البروتوكول يهدف إلى إعداد الخريجين من أقسام علم النفس للقيام بدورهم فى تقديم خدمات الصحة النفسية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بطرق التواصل مع مقدمى خدمات الصحة النفسية بوزارة الصحة، وكيفية الاستفادة من تك الخدمات.

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء "فاهم" للدعم النفسى، إن المؤسسة تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب فى مواجهة متاعبهم النفسية، واكتشاف مرضهم مبكرا، من خلال التعاون مع الأمانة العامة الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وعدد من كبار الأطباء النفسيين الذين انضموا لمجلس أمناء المؤسسة.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى.