مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يشارك فى معرض القاهرة للكتاب (صور)

جدة - نرمين السيد - يشارك مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، هذا العام للسنة السابعة على التوالى بعدة فعاليات وأنشطة متنوعة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الفترة من 26 يناير حتى 6 فبراير لعام 2023م، تحت شعار "على اسم مصر - معا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.





يلتقى أعضاء المركز برواد المعرض مباشرة من خلال ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم الدينية فى كل ما يهم المسلم فى حياته اليومية من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية وأسرية، كما يولى اهتماما خاصا بالرد على ما يدور فى أذهان الشباب من قضايا الواقع المعاصر، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف بضرورة النزول الميدانى ومقابلة الشباب لنشر التوعية الدينية والفكرية والمجتمعية، وحمايتهم فى الأفكار المتطرفة من خلال وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى بالمركز.

كما يولى المركز عناية بقضايا الأسرة من خلال وحدة لم الشمل لحل النزاعات الأسرية، والدعم المعنوى والنفسى لتجاوز تحديات الحياة من خلال وحدة الدعم النفسى بالمركز.

ويشارك المركز بعدد من الإصدارات فى صورة كتيبات ومطويات ومجلات، والتى تعالج أبرز القضايا الفكرية والأسرية التى تشغل أذهان طالبى العلم والباحثين، الأمر الذى يسهم فى تحقيق رسالة الأزهر العالمية.

جدير بالذكر أن ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف، شهد فى السنوات الماضية إقبالا ملحوظا مما يعكس ثقة الجمهور فى الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء.

يأتى هذا الجهد فى إطار الدور التوعوى والتثقيفى الذى يقدمه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ويقدم لمتابعيه عددا من المشروعات التثقيفية والتوعوية لمناهضة الفكر المتطرف وزيادة الوعى الدينى والمجتمعى الصحيح من خلال عدة مشروعات منها: حكاية كتاب، وقدوة، وقرة عين، ومفاهيم، وأنت غال علينا، إضافة للحملات الإلكترونية المختلفة، واللقاءات الميدانية وحساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.