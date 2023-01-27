رئيس وزراء المجر يعرب عن تقديره لدور مصر الكبير بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - كما التقى السفير الشناوى بشامين چولت، نائب رئيس الوزراء المجرى، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر، كما تم التطرق إلى تطورات الأزمة الأوكرانية والتفاعلات ذات الصلة فى إطار الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس وزراء المجر، على تطابق وجهات النظر المصرية والمجرية إزاء معظم القضايا، معربا عن تقديره للدور الكبير الذى تقوم به مصر فى منطقة الشرق الأوسط وفى منع الهجرة غير الشرعية وفى مكافحة الإرهاب ولترسيخ قيم التسامح والاعتدال، مشددا فى ذلك الصدد على الدور الجوهرى الذى يقوم به كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومؤكدا على التطلع لزيارة كل من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى المجر.
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