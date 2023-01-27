الرئيس السيسي يستهل زيارته إلى أذربيجان باجتماع مع رجال أعمال ورموز الاقتصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 07:28 مساءً - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته اليوم إلى أذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذري، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.