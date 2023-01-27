منتخب اليد يخسر أمام ألمانيا 35/34 فى تحديد مراكز بطولة العالم لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 07:28 مساءً - خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة17/14 لصالح المنتخب الألمانى وسط سعى لاعبى الفراعنة لتحقيق الفوز لتحسين مركز الفراعنة فى هذه النسخة.

بينما شهد الشوط الثانى تفوق ملحوظ من جانب الفراعنة لتقليل فارق الأهداف ومن ثم تحقيق التعادل، ليتم اللجوء للوقت الإضافى حتى انتهى بتفوق ألمانيا بفارق هدف.

خسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره السويدى أول أمس الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28، والتى تستمر حتى يوم 29 يناير الجارى ، لينافس المنتخب على المراكز من الخامس إلى الثامن .

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).

،بجانب قوات «Delta Force» التي قتلت زعيم داعش أبوبكر البغدادي بسوريا. ويطلق على «Sales» اسم الضفادع البشرية، وتساند القوات بعمليات الإنزال. وقبضت على زعيم المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار في بنما 1990.