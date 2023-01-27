التموين: مبادرة المواطن أولا توفر كل أنواع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 07:28 مساءً - قال اللواء عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين مدير مديرية التموين بالقاهرة، إن منافذ "المواطن أولا" مبادرة تتم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

أضاف عبد النعيم حامد، في مداخلة متلفزة لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أنه وفقا لمبادرة "المواطن أولا" جرى تنفيذ 2 شادر بمحافظة القاهرة لتوزيع السلع الغذائية الاستراتيجية (السكر والأرز والزيت) بصفة أساسية إلى جانب بعض المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، متضمنة اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكمل وكيل أول وزارة التموين: "أحياء محافظة القاهرة جميعها بها منافذ مبادرة المواطن أولا لتوزيع المواد الغذائية".

تواصل أجهزة محافظة القاهرة التوسع فى معارض السلع الغذائية "المواطن أولا"، للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساهمة في توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية، والتصدى لارتفاع الأسعار طبقا للتوجيهات الرئاسية.

ويتم حاليا تجهيز منفذ بنطاق حي التبين بمدخل شارع الوسط تقاطع شارع الكورنيش لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الإقتصادية والتي تقل عن مثيلاتها فى الأسواق ضمن معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.

ويأتي هذا المنفذ استكمالا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لفتح أكبر عدد من منافذ البيع لتشمل احياء المنطقة برمتها وخاصة المناطق الاكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية لينضم الى سلسلة المنافذ التي تم افتتاحها بالمنطقة ومنها منفذ شارع 9 ومنفذ الخزان بمدخل مدينة الأسمرات بالمقطم ومنفذ ميدان الحرية والعرب بالمعادي ومنفذ المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين وجاري الاستعداد لفتح منفذ بشارع العروبة بكورنيش المعصره ومنفذ التبين وغيرهم.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال بذل جهود فريق العمل للمتابعة المستمرة لامداد المنافذ بالمنتجات بصورة مستمرة والإعلان عن أسعارها ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار.

