إقبال كبير من الشباب فى ثانى أيام معرض الكتاب بدورته الـ54 (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ54، اليوم الجمعة، خلال فعاليات وأنشطة اليوم الثانى له، إقبالا كبيرا من الشباب، من خلال التواجد إما داخل أروقة المعرض المختلفة أو بالمشاركة الفاعلة فى الأنشطة والندوات المختلفة.





وفى نفس السياق، قالت مراسلة «dmc»، خلال تقرير نشرته القناة، إن طوابير الدخول امتدت على أبواب المعرض حتى نهاية الشارع، على الرغم أن مساحة المعرض الداخلية كبير، رغم أن مساحة أرض المعارض كبيرة، وكانت نسبة الإقبال الأكبر من الشباب.

وأضافت أن إقبال الشباب مرتفع هذا العام على الفعاليات والأنشطة المختلفة التى ينظمها المعرض، خصوصا الندوات التى تنظمها الهيئات ودور النشر المختلفة، إلى جانب إقبال عدد كبير من الشباب على أكشاك الموسيقى التى توفرها إدارة المعرض لتقديم العروض الثقافية والفنية.

ومن جانبه، قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك إقبالا واضحا من الشباب على المعرض للاستماع ببرامج المعرض المختلفة والفعاليات المختلفة وسط الأجواء الاحتفالية التى ينظمها المعرض.

ولفت إلى اهتمام الزائرين من الشباب بالندوات المنظمة داخل معرض الكتاب، حيث اتضح ذلك من الإقبال عل عدد من الندوات الخاصة بمختلف أنواع الثقافة المصرية والعربية، منها الخاصة بشخصية المعرض هذا العام صلاح جاهين.

يذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب تستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث يتواجد 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، وبمشاركة 53 دولة، منها دول تشارك لأول مرة مثل المجر، وجمهورية الدومينيكان.