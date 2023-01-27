فى ثانى أيامه.. مشاركة متميزة للعرب والأجانب بمعرض الكتاب بدورته الـ54

جدة - نرمين السيد - شهد ثانى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورة الـ54، اليوم الجمعة، مشاركة مميزة من العرب والأجانب المشاركين فى المعرض، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، خصوصا أن المملكة الأردنية الهاشمية هى ضيف شرف المهرجان.





تأتى مشاركة وزارة الثقافة الأردنية فى معرض الكتاب، تحت شعار "الأردن حضارة الماضى وإبداع المستقبل"، حيث يدل الشعار على استمرارية الإنجاز والإنتاج الثقافى والفكرى للمملكة الأردنية، لتصنع بذلك جسرا رابطا بين الماضى والمستقبل، من خلال وحى الإبداع الثقافى والفنى.

وفى نفس السياق، قال كتاب وروائيون أردنيون، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، يعد "تظاهرة ثقافية عالمية"، تجمع كتاب العالم وثقافتهم من أجل تبادل الثقافات والأفكار، معربين عن شكرهم لاختيار الأردن ضيف شرف لهذه الدورة مما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على كل المستويات.

ومن الأردن إلى الإمارات، حيث نظم مركز أبوظبى للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبى، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية فى، أمسية غنائية بعنوان "بين أبى الطيب وشوقى... أشعار أحبها الشيخ زايد"، ضمن مشاركته فى فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023.

وسلطت الأمسية الضوء على تراث أبى الطيب المتنبى الذى أحبه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإبداعات أحمد شوقى فى المسيرة الشعرية العربية التى كان لها دورا فى تطوير نسيجها الداخلى.

كما تفقدت وزيرة الثقافة الأردنية مركز الحرف بالفسطاط، على هامش المشاركة فى معرض الكتاب، حيث مركز الحرف بأقسامه المختلفة، وتعرفت على دور وأهمية مركز الحرف التقليدية بالفسطاط فى دعم قطاع الصناعات الإبداعية فى مصر، كما تعرفت على مختلف المراحل التى تمر بها عملية التصنيع والإبداع بمختلف أقسام مركز الحرف.

كما ستقام ضمن فعاليات معرض الكتاب ندوة للروائى والكاتب الجزائرى واسينى الأعرج، الأحد المقبل، بقاعة دار دون للنشر بـ"بلازا 1".

الندوة تقام فى السادسة مساء، ويديرها الكاتب سيد محمود، ويتحدث فيها الأعرج عن رواياته الجديدة "أحلام مريم الوديعة" و"نوار اللوز" و"ضمير الغائب".

ويشارك فى معرض الكتاب أكثر من 1000 ناشر مصرى وعربى وأجنبى، من 53 دولة وسط 500 فعالية فى 7 قاعات امتلأت عن آخرها بالكتب وسط إقبال عدد كبير من الدول خصوصا دول الشرق الآسيوى وغرب أوروبا.

يذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب تستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث يتواجد 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، وبمشاركة 53 دولة، منها دول تشارك لأول مرة مثل المجر، وجمهورية الدومينيكان.