جمعية المكتب العربى للشباب: الاحتفال بيوم البيئة يأتى بعد نجاح قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عماد الدين عدلى، رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، أن أهم ما يميز الاحتفال الذى تنظمه الجمعية هذا العام بمناسبة يوم البيئة الوطنى، بعد غد الأحد، أنه يأتى بعد النجاح الذى حققته مصر فى استضافة مؤتمر المناخ "cop 27" على المستويات التفاوضية والتنظيمية، لذلك سيتم التركيز على النتائج الإيجابية والإنجازات الملموسة على صعيد العمل المناخى.





وأشار عدلى، إلى أنه سيتم خلال الاحتفال فتح حوار حول عدد من القضايا وربطها برؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وقال رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة - فى تصريحات اليوم الجمعة - إن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التى أطلقتها مصر العام الماضى ليست نهاية المطاف، فهى إطار عام وخطط عملية على أرض الواقع، وعلينا أن نلعب دورا هاما لتفعيل تلك الاستراتيجية والربط بينها وبين كيفية مراعاة موضوعات الأمن الغذائى والأمن المائى خصوصا مع وجود المشاكل الاقتصادية الحالية والتى باتت تؤرق المواطن.

وأضاف أن شعار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى هذا العام "الطريق لما بعد Cop27"، وسيتم التركيز فى احتفالية بعد غد، التى يجرى تنفيذها تحت رعاية وزيرة البيئة، على 3 محاور رئيسية، تشمل الأمن الغذائى، والأمن المائى، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، وتأتى هذه القضايا فى مقدمة الأولويات التنموية على المستوى الوطنى، منوها بأن قضية الأمن الغذائى تأتى فى مقدمة محاور يوم البيئة الوطنى لهذا العام، كونها القضية الأكثر ارتباطا بالتغيرات المناخية، لما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن الغذائى، وتتضمن المناقشات، التى تشهدها الفعالية حول هذا المحور، التعرف على أهم الأدوار، والمجهودات الوطنية المبذولة فى مواجهة تحديات المناخ، والتأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية، سعيا لتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح أنه منذ تاريخ أول احتفال بيوم البيئة الوطنى قبل 26 عاما، تحرص جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة على حشد وتحفيز مختلف الشركاء، للاحتفال بهذه المناسبة البيئية الهامة، وقد زاد زخم هذا الحدث، عندما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا فى عام 2020، بالموافقة على إعلان يوم البيئة الوطنى مناسبة رسمية، تحتفل بها كافة الأجهزة الحكومية والهيئات المعنية، فى 27 يناير من كل عام.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنى سيشمل جميع أنشطة المنصات بالمحافظات المختلفة بجانب تنفيذ أنشطة مع الجامعات والجمعيات الأهلية والتركيز على مؤتمر المناخ، لافتا إلى استمرار أنشطة المنتدى المصرى للتنمية المشتدامة والمكتب العربى للشباب والبيئة، حيث أن نجاح قمة المناخ يدفعنا كمنظمات مدنية، ويزيد حرصنا على أهمية تعزيز قدراتنا، من أجل المساهمة فى تحقيق الطفرة التنموية الكبيرة، التى تشهدها مصر.

جدير بالذكر أن يوم البيئة الوطنى هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتعد هذه المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليدا لليوم الذى صدر فيه أول قانون لحماية البيئة فى مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدنى ويتم الاحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.