وزيرة التضامن: ندعم عمل المجتمع المدنى لإزالة الوصمة عن المرض النفسى

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، دعم عمل المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية لإحداث تغيير مجتمعى فى قضية إزالة "الوصمة" عن المرضى النفسيين ونشر الوعى المجتمعى.





وشددت نيفين القباج، فى تصريح اليوم الجمعة، على هامش مشاركتها فى تدشين مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى على أن المجتمع المدنى هو أحد أذرع الوزارة التنفيدية نظرا لقربه من المواطن وتعامله مع الأسر والحالات، ولقيامه بأبحاث اجتماعية هامة.

ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعى، عمل الوزارة مع المجتمع المدنى "بالهام للغاية" لما لديه من شراكات وتأثير سواء على قادة المجتمع وأسر الأطفال ورجال الدين أو على الداعمين المجتمعين، لافتة إلى أهمية دوره كذلك فى التعامل مع المرضى النفسيين والاكتشاف المبكر للحالات.

وأكدت الوزيرة، ضرورة التربية والتنشئة الإيجابية للأطفال، منبهة بأن كثير من هذه المشكلات يمكن تفاديها إذا تم اكتشافها مبكرا والوقاية منها.

وحذرت الوزيرة، من أن الأسر أحيانا هى التى تصيب أبناءها بمرض نفسى من خلال تربية خاطئة أو علاقات أسرية غير سليمة أو من خلال چينات وراثية، منوهة إلى ضرورة التعامل مع المرض من منظور إيجابى ليس فقط فى البيت ولكن فى المدرسة وعبر أخصائيين اجتماعيين ونفسيين والجمعيات الأهلية المتخصصة.

وأشارت، فى هذا الصدد، إلى أهمية دور الرأى العام والاعلام والدراما، وإلى أن ذلك ما يتم البناء عليه حاليا لتصحيح الفكرة الخاطئة عن المرضى النفسيين ، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية و"مؤسسة فاهم" التى أطلقت اليوم وتقودها وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، ستكون من أفضل الداعمين لتلك القضية لكى ننقذ أجيالنا القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية الاستثمار فى أجيالنا المستقبلية وأطفالنا، منوهة إلى أن بناء شخصية قويمة وسليمة يعد أمنا مجتمعيا و واجبا على الأسرة والمجتمع، بجانب الاهتمام بالاوجه المتعلقة بالتعليم والصحة والاقتصاد.

ودعت وزيرة التضامن إلى الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية والبدنية، من أجل تكامل الشخصية المصرية وبناء الإنسان الذى يشكل محور الرقى والنهضة المصرية.