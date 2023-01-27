عاجل.. السيسى يلتقى بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال فى أذربيجان

جدة - نرمين السيد - وأوضح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأذريين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الأذرى، إلى جانب حضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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