وزارة الشباب تواصل فعالياتها بمعرض الكتاب (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، استعراض أنشطتها وبرامجها ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





يأتى هذا فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارتى الشباب والرياضة والثقافة على جميع المستويات، وتحمل الفعاليات شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، ونظمت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للنشء، ورش عمل متنوعة حول: "فن كتابة القصة القصيرة" بمشاركة حسنات الحكيم مدير تحرير بجريدة الأخبار، والرسام أحمد عبد العليم بجريدة الأخبار، وورشة آخرى لـ"فن الكاريكاتير" بريشة الفنانة نسمة أشرف، وورشة "الإكسسوار" للفنانة رنا حاتم. فى ذات السياق، عقدت الإدارة المركزية لتمكين الشباب "جلسات حوارية" تحت عنوان "طور وغير"، كذلك ورشة أندية المناخ إدارها نخبة متميزة من مدربى ومنسقى أندية المناخ بالوزارة. كما نظمت الوزارة عدد من اللقاءات حول التوعية بالقضايا المجتمعية، الرواق الأزهرى بالتعاون مع الأزهر الشريف بحضور الشيخ أحمد مكى مقدم برنامج "قادة فكر"، الشيخ أحمد همام، الشيخ حسن عزام من علماء الأزهر الشريف. وحرصًا من الوزارة، على تنمية الوعى والمعرفة لدى النشء والشباب، ودعم قدراتهم وتطويرها، تضمن جناح وزارة الشباب والرياضة، كُتب لأهم البرامج المنفذة بالوزارة، عروض وثائقية لمشروعات الوزارة المتنوعة "تنمية النشء - التنمية الرياضية - تنمية الشباب - تمكين الشباب التعليم المدنى - المدن للشباب - مراكز الشباب" وبرنامج "ريحانة" وأبليكش "كيانى".

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