احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 06:30 مساءً - بدأ منذ قليل، تلقى العزاء في الزميل الراحل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات بمؤسسة اليوم السابع، ونائب رئيس التحرير، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، الذى وافته المنية فجر الثلاثاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت مؤسسة وفريق عمل "اليوم السابع" برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها يوم الثلاثاء الماضي، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.

والتحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة اليوم السابع قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عدد من التحقيقات الصحفية البارزة واهتمامه بهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.

بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (1)

بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (2)

بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (3)

بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (4)

بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (5)