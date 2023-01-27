منتخب اليد يتأخر أمام ألمانيا 17/14 بالشوط الأول فى تحديد مراكز بطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 06:30 مساءً - تأخر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 17/14 فى الشوط الأول، ضمن مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

ويسعى لاعبو الفراعنة لتحقيق الفوز لتحسين مركز الفراعنة فى هذه النسخة.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره السويدى الأربعاء الماضى بنتيجة 26/22 فى ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 والتى تستمر حتى 29 يناير الجارى، لينافس المنتخب على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى ثانى المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).