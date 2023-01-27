معرض الكتاب.. إعلاميون: ياسر رزق كان كاتبا من طراز خاص وصحفيا بارعا

جدة - نرمين السيد - أكد إعلاميون وسياسيون، أن الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، كان كاتبا من طراز خاص وصحفيا بارعا استطاع أن يوازن بين علاقته بجمهوره وقربه من دائرة صنع القرار، لافتين إلى أن ياسر رزق كان شخصية شفافة راقية ذات بصيرة ورؤية وجرأة.





جاء ذلك ضمن وقائع ندوة بعنوان "الكاتب الصحفى ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ"، لمناقشة كتاب "سنوات الخماسين" على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته الـ54.

وقال رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، إن الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، كان كاتبا من طراز خاص ونوعية محدودة من الصحفيين، مشيرا إلى أن الراحل استطاع أن يقترب من صانع القرار مع الحفاظ على كونه صحفيا، معتبرا ياسر رزق تجربة ثانية من الريادة الصحفية بعد الكاتب محمد حسنين هيكل.

وأوضح سلامة، أن ياسر رزق كان له دور فى أن تنير لنا إسهاماته الصحفية لحظات فارقة من التاريخ، وقال إن كتاب "سنوات الخماسين" لياسر رزق يحتوى على وثائق وحقائق كثيرة، ومعلومات شديدة الأهمية فى التاريخ المصرى، ويزيح الكثير من علامات الاستفهام، والتى كان من الممكن أن تترك كاجتهادات فردية متناثرة.

وطالب وزارتى الثقافة والتربية والتعليم، بأن يكون هذا الكتاب على الأقل متاحا فى مكتبات المدارس ومراكز الشباب، ويكون قريبا من القراء، بالإضافة إلى الاهتمام بإصدار نسخة شعبية، على نفقة وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، ليكون متاحا للجميع.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو الشوبكى، إن كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب ياسر رزق سيظل واحدا من أهم الكتب الفاعلة فى التاريخ، وسنظل دائما فى حاجة ماسة لإعادة قراءته.

وأضاف الشوبكى، أن جزءا أساسيا من تفرد شخصية ياسر رزق يعرفه جيدا كل من كان قريبا منه أيام دراسته فى الجامعة، فلم يختلف كثيرا فى جوهره سواء فى مرحلة التعليم والمهنية