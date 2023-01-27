بحضور أكثر من 1800 فرد.. لقاء فتيان وفتيات الإعدادية بـ مطرانية طما «صور»

جدة - نرمين السيد - نظمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما، اليوم الجمعة، لقاءً روحيًّا مجمعًا لأبنائها من فتيان وفتيات المرحلة الإعدادية لجميع كنائس الإيبارشية، وذلك بدير القديس القمص يسى ميخائيل بطما.





بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، وترأس الصلاة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، وشاركه الآباء الكهنة إلى جانب الخدام والمخدومين. تناول اللقاء الذى حضره أكثر من 1800 فتى وفتاة من مرحلة إعدادى، عددا من الموضوعات والفقرات الروحية والترفيهية، وحاضر فيه الأنبا إسحق كلمة بعنوان "المتمردون الأبرار"، ودار نقاش حولها مع مخدومى المرحلة، بالإضافة إلى فقرات المسرح والكورال.

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