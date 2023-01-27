محمد الزملوط يوجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية التابعة لمشروع درة الوادى

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الجمعة، سرعة تسليم الوحدات السكنية التابعة لمشروع درة الوادى للمستفيدين، والتى تم تنفيذها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.





جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين من أهالى حى 25 يناير بالخارجة وعدد من التنفيذيين، حيث وجه المحافظ بفتح منفذ تابع للوحدة المحلية لبيع السلع الغذائية الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة لخدمة أهالى الحى، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لدراسة إمكانية إضافة غرفة إضافية للوحدات السكنية لمواطنى الحى. كما قرر المحافظ، إقامة دار مناسبات بالحى بالمساهمة بين المحافظة والأهالى وسحب المحال التجارية غير المستغلة وإعادة توزيعها، بالاضافة إلى تخصيص حصة من إسطوانات البوتجاز للجمعية التابعة للحى على أن تباع الأسطوانات بالأسعار المقررة.

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