إنشاء مجمع خارج القاهرة للصحة النفسية قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف الصحة النفسية، كاشفا عن أنه سيتم قريبا إنشاء مجمع خارج القاهرة للصحة النفسية يعمل كمدينة متكاملة لعلاج القادرين وغير القادرين.





جاء ذلك فى مداخلته أمام حفل تدشين مؤسسة "فاهم" للدعم النفسى بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من السفراء والنواب ولفيف من الشخصيات العامة.

ولفت الوزير خالد عبدالغفار، إلى "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية"، وإلى الأولوية التى توليها الوزارة لهذا المجال، موضحا أن الصحة النفسية هى قطاع هام بوزارة الصحة والسكان.

وكشف أن وزارة الصحة بدأت فى أن يكون لها عيادات لخدمة الصحة النفسية داخل القرى والمحافظات ، منبها فى الوقت ذاته من نقص الأطباء فى مجال الصحة النفسية.

وتابع أن ملف الصحة يتضمن الصحة الجسدية والصحة المجتمعية والصحة النفسية، مشددا على أن وزارة الصحة تهتم بالوقاية، مضيفا أن الدراسات بالعالم تشير إلى أن هناك عددا كبيرا يعانى من أمراض نفسية، وهو مرض مكلف للغاية، منبها من أن أى مريض مصاب بأمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط أو غير ذلك يمكنه العمل، إلا أن المريض النفسى لديه مشكلة فى التفاعل مع المجمتع.

وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار، عن مشاكل ملف الصحة النفسية فى إشارة لاسيما إلى "الوصمة" بالمجتمع، أى نظرة المجتمع للمريض النفسى وعدم اقتناعه بأهمية الصحة النفسية، مؤكدا أن وزارة الصحة تتعامل مع أمراض الصحة النفسية باهتمام شديد.

كما لفت وزير الصحة إلى ما تقدمه الدرما والأفلام المصرية من عنف، وإلى أهمية دور الإعلام فى هذا الصدد، منتقدا العنف والتحرش والتنمر الذى لم يكن موجودا من قبل بمجتمعنا ووسط شبابنا.