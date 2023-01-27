خطيب الجمعة بالأزهر: قضية الرزق جوهرها الثقة بالله والتوكل عليه

جدة - نرمين السيد - ألقى خطبة الجمعة من فوق منبر الجامع الأزهر اليوم الجمعة، الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، ودار موضوع الخطبة حول "قضية الرزق".





وأكد خطيب الجامع الأزهر، أن حياة الإنسان وأحواله على هذه الأرض تتقلب بين النفع والضرر، والصحة والمرض، والغنى والفقر، مضيفا أن ذلك يختلف عن أحوال الجنة التى فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولذلك فيجب على الإنسان أن يعد العدة للآخرة التى لاهم فيها ولا كدر وأيا من هموم الحياة.

ولفت الغفير، إلى أن قلب المؤمن الموصول بالله -سبحانه وتعالى- لا يتعلق بمعطيات الحياة، فيأمن إذا فزع الناس، لأنه يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله - سبحانه وتعالى - فهو المانع والمانح، ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن "وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

ونوه خطيب الجمعة بالجامع الأزهر، إلى أن كل ما يواجه البشر فى هذه الدنيا تتلخص فى انقطاعهم عن الله سبحانه وتعالى، الذى بيده الخزائن كلها، وتعلقهم بالدنيا واتباع الشيطان الرجيم، الذى يعد الإنسان الفقر قال الله - سبحانه وتعالى- "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".

وشدد على أن الرزق كله بيد الله، فالإنسان لا ينبغى أن يشغل باله إلا بالعبادة قال تعالى "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "، "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ"، ففِقه وفهم قضية الرزق هى من فقه الدين وروح العقيدة الإسلامية فجوهرها الثقة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه.

واستشهد بحديث أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ"، فكما لايستطيع الشخص أن يفر من أجله، أيضا لن يفر من أجله، فلن يستوفى الإنسان أجله حتى يستوفى رزقه، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم "إنّ رُوحَ القُدُسِ نفثَ في رُوعِي، أنَّ نفسًا لَن تموتَ حتَّى تستكمِلَ أجلَها، وتستوعِبَ رزقَها، فاتَّقوا اللهَ ، وأجمِلُوا في الطَّلَبِ، ولا يَحمِلَنَّ أحدَكم استبطاءُ الرِّزقِ أن يطلُبَه بمَعصيةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُنالُ ما عندَه إلَّا بِطاعَتِهِ".

وأشار إلى أنه يجب على الإنسان أن يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب، وليكن قلبه معلقا بمُسبب الأسباب، فالذى يرزق فى الرخص هو الذى يرزق فى الغلاء، فلن تُرفع البلاءات إلا أذا عدنا إلى الله وأصلحنا قلوبنا وذات بيننا وتراحمنا فيما بيننا ورددنا الحقوق لأصحابها.

وتابع قائلا: إن الرزق قضية هامة تُبنى على الثقة بالله وبما عنده، يروى أن سيدنا موسى- عليه السلام- كان أمامه صخرة، فأمره الله - سبحانه وتعالى - أن يضربها بعصاه، فضربها فانفلقت عن صخرة أخرى أقل حجما، ثم أمره الله -سبحانه وتعالى أن يضربها مرة أخرى فانفلقت عن ثالثة أصغر ليجد دودة صغيرة بيدها عود أخضر تعض عليه وهى تقول بلسان فصيح "سبحان من يرانى ويرزقنى ولا ينسانى".