أمطار ورياح.. حالة الطقس من السبت إلى الخميس

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد تشهد البلاد من السبت إلى الخميس، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.