كاتدرائية الأنبا أنطونيوس فى أبو ظبى تدرب خدام الكنيسة عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - استأنفت كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس فى أبو ظبى، بالتنسيق مع المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تدريب عدد من الخدام والخادمات من كنائس فى عدد من الدول، منها الإمارات وكندا وأستراليا، عبر تطبيق "Zoom" على الإنترنت.





يأتى التدريب، الذى يشترك فيه أكثر من 200 خادم وخادمة، ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنسى "جدد أيامنا كالقديم.. تراث كنيستنا روح وحياة" (مشروع تدريب 1000 معلم كنسى). ويتدرب فيه الخدام على استخدام مصادر التعليم الكنسى الخمسة (الكتاب المقدس، والليتورجيا، والآبائيات، والتاريخ الكنسى، والهوية القبطية)، وتدرب الخدام فى هذه الدورة على منهج المستوى الثانى من البرنامج بعنوان "ابحث"، بعد أن تدربوا على مستواه الأول "اعرف" فى أواخر العام الماضى. وتولى تدريب الخدام فريق من المدربين المتخصصتين من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، بقيادة الأب القمص بولس حليم مدير إدارة التدريب والمؤتمرات بالمركز الإعلامى.

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