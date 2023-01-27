«الإمارات للدراسات»: معرض الكتاب أكبر المحافل بالوطن العربى والشرق الأوسط

وقال الساعدى - فى تصريحات، اليوم الجمعة - إن المركز يشارك بأحدث الكتب والإصدارات ومنها: "شرعية السلطة فى دولة الإمارات"، و"ميتا فيرس"، و"حكاية السياسة"، مشيرا إلى أن إصدارات المركز بلغت 1300 إصدار فى مختلف المجالات.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة تتمثل فى "بصمة المعرفة " و"أثير المعرفة" وخدمة الأخبار الإعلامية وتحليلها عبر "واتس آب" بالإضافة إلى قراءات ودراسات استراتيجية والعلوم المتقدمة وهى متاحة مجانا للجمهور.
وذكر أن المركز بصدد إصدار موسوعة موثقة تتضمن أقوال القيادة الإماراتية لمقالات وتصريحات وأقوال مأثورة وفيديوهات للشيوخ والمسؤولين كافة تبدأ من جيل الآباء المؤسسين وحتى القيادة الحالية.
وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، تستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.
ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام، 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
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