ظروف قهرية.. تأجيل قطع المياه عن مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لظروف قهرية، فقد تقرر تأجيل انقطاع المياه عن عدة مناطق بمنطقة مصر الجديدة، إلى موعد آخر سيتم تحديده والإعلان عنه فى وقت آخر.





وأوضح بيان صحفى، أن الشوارع التى كان من المقرر انقطاع الخدمة عنها، هى: شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته ومنطقة الميريلاند ومتفرعاتها ومنطقة الاتحادية ومنطقة الألف مسكن وشارع عثمان بن عفان ومتفرعاته وشارع الأهرام ومتفرعاته وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته.

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