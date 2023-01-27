وزير الأوقاف يوجه بصرف إعانة عاجلة لأسرة خطيب توفى قبل أداء صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خالص تعازيه لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير ببنى حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية، والذى وافته المنية اليوم الجمعة، أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة.





ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، مديرية أوقاف الشرقية، بتقديم واجب العزاء نيابة عنه. كما قرر وزير الأوقاف، صرف 50 ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

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