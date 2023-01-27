أهلا رمضان.. إقبال كبير لاقتناء السلع ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن معرض "أهلا رمضان" ببازار المحافظة الجديد، والذى تنظمة الغرفة التجارية ببورسعيد، يشهد توافد آلاف المواطنين، لاقتناء السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.





وأشار الغضبان، إلى أنه تم افتتاح المعرض بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية.

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - إن المعرض ينظم على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارضا من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسما، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيوانى التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة فى البازا، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية ببورسعيد.

وأضاف أن المعرض يوفر احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

وكانت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، أعلنت عن تواجد غرفة عمليات داخل معرض "أهلا رمضان" منذ افتتاحه بمقره الكائن فى بازار المحافظة الجديد، وجرى وضع أرقام غرفة العمليات المتواجدة داخل المعرض فى جميع الأقسام لتلقى أى شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه، بالإضافة إلى تواجد لجان داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبى احتياجات المواطنين.