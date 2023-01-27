معرض الكتاب.. جناح الأزهر يحتفى بالشيخ الشعراوى

جدة - نرمين السيد - احتفى جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بفضيلة العلامة الشيخ محمد متولى الشعراوى، الذى تجمعت حوله العقول والقلوب، فى أكثر من ركن من أركانه، تكريما لمسيرته العطرة وجهوده العلمية الكبيرة فى خدمة القرآن الكريم والفكر الإسلامى.





فعرضت بانوراما الأزهر عرضا موجزا عن الشيخ الشعراوى، قدمت خلاله نبذة عن حياته وسيرته الذاتية تناولت فيه" نشأته وتعليمه وحياته العلمية"، كما قدمت بعض المقاطع الفيديو النادرة والتسجيلات الصوتية الخاصة به، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تعرض فيها بانوراما الأزهر عرضا عن الشيخ الشعراوى، وهو ما لاقى إعجاب زوار جناح الأزهر، حيث طلبوا إعادة العرض لأكثر من مرة.

وفى منتصف جناح الأزهر تعرض شاشة الأزهر الرئيسة سير أعلام الأزهر، وتبدأ بفضيلة الشيخ الشعراوى، حيث يقدم من خلالها عرضا مفصلا عن حياة الشيخ الشعراوى وإسهاماته العلمية الوفيرة وجهوده فى خدمة الإسلام والمسلمين، وتبرز أهم مؤلفاته العلمية وأبرز المناصب التى تقلدها، كما تذكر أهم المواقف البارزة فى حياته الشخصية والعلمية، وشهد العرض متابعة كبيرة من زوار جناح الأزهر.

ويعرض متحف المخطوطات بين الصور التاريخية النادرة صورة لفضيلة الشيخ الشعراوى مع بعض العلماء العرب، كما يعرض ركن قطاع المعاهد الأزهرية بورتريه بالفحم لفضيلة الشيخ الشعراوى ضمن صور أهم الشخصيات المعلقة بالركن.

وفى منفذ بيع الكتب بركن هيئة كبار العلماء كتاب" الأدلة المادية على وجود الله" لفضيلة الشيخ الشعراوى، دراسة وتقديم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، كما يعرض ركن مجمع البحوث الإسلامية كتاب عن الشيخ الشعراوى بعنوان"جولة فى فكره الموسوعى الفسيح"، تأليف الدكتور محمد رجب البيومى.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالى- بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54 وذلك انطلاقا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلا عن ركن للأطفال والمخطوطات.