الرئيس السيسي يجتمع اليوم بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال في أذربيجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 04:28 مساءً - يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الجمعة، بمقر إقامته بالعاصمة باكو، بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، لبحث فرص الاستثمار فى مصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادي، وفقا لما صرح به بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عددا من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان «إلهام علييف»، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.