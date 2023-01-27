أغنى أغنياء العالم: تشرفت بلقاء الرئيس السيسى والاستماع لخططه الطموحة

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السيسى، التقى مساء أمس، بمقر إقامته بنيودلهى غوتام أدانى رئيس مجموعة "أدانى" الهندية العالمية العملاقة التى تمتلك منظومة شركات تعمل فى قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية.

وكتب غوتام، تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، جاء نصها:

يشرفنا أن ألتقى بفخامة الرئيس السيسى ووزرائه فى زيارته للهند ونسمع منه عن خططه التنموية الطموحة لمصر.

وتابع: إمكانيات كبيرة فى الموانئ والخدمات اللوجيستية والطاقة والقطاعات الرقمية.

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