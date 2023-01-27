وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتى يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

جدة - نرمين السيد - أدى محمود توفيق وزير الداخلية، صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية وخالد عبدالعال - محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة، فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71.





وألقى الخطبة وزير الأوقاف، وتناول خلالها (تضحيات رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن) وأكد على أهمية ما قدمه رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن مما ساهم فى حالة الاستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد. وأكد على أهمية ترسيخ تلك المبادئ والتضحيات لدى النشء لإعداد أجيالاً تعى قيمة الوطن وتسهم فى الحفاظ على استقراره وسلامته، موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته والمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن. كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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