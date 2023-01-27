قنوات المتحدة تعرض الفيلم التسجيلي «نقطة تحول.. بين الألم والأمل».. 28 يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 يناير 2023 03:30 مساءً - تعرض قنوات المجموعة المتحدة يوم 28 من يناير الفيلم التسجيل «نقطة تحول: بين الألم والأمل» والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات. يذكر أن الفيلم يناقش كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحة وأمل جعل بعضهم يحققهم البطولات الرياضية رغم الإصابة والبعض الآخر يعود إلى عمله في أماكن مختلفة غير قتالية لكنه يقدم نموذجا جديدا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.